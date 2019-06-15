Китай будет наращивать объемы импорта российской сельскохозяйственной продукции, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил на Форуме межрегионального сотрудничества заместитель председателя КНР Ван Цишань. По словам высокого китайского чиновника, для развития двустороннего торгово-экономического потенциала странам необходимо активнее взаимодействовать в финансовой сфере. Как считает Ван Цишань, это касается и увеличения доли расчетов в национальных валютах.

Накануне в рамках Петербургского международного экономического форума Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин анонсировали создание в Приморском крае крупного российско-китайского сельскохозяйственного холдинга. Планируется, что проект будет производить около 500 тысяч тонн высококачественного молока ежегодно для жителей Приморского края и на экспорт в Китай. Кроме молочного комплекса китайские инвесторы попросили 50 тысяч гектаров земли для строительства завода по глубокой переработке сои.

По мнению экспертов, выход на региональный сельскохозяйственный рынок китайских агрохолдингов нанесет мощный конкурентный удар по местным сельхозпроизводителям – конкурировать с ними едва ли кто-то сможет.

Дмитрий Санников