Китайские аптеки штрафуют за взлетевшие цены на маски

Три миллиона юаней – такой штраф ждет одну из аптек Пекина, которая взвинтила цены на защитные маски, сообщает DEITA.RU.

РИА «Новости» отмечает, что китайская полиция и управление по контролю и регулированию рынка с 23 января проводит рейды, выявляя спекуляции со средствами защиты и лекарствами. По последним данным, против аптек уже заведено 31 дело.

Так, крупный штраф ждет аптеку в Пекине, которая подняла цены на маски почти в шесть раз.

Напомним, что, согласно официальным данным, на сегодняшний день подтверждено 106 смертельных случаев среди заболевших коронавирусом. Отмечается, что эпицентр заболевания находится в китайском Ухане, который сейчас целиком закрыт на карантин.

Александра Маслова