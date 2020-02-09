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6 Декабрь 2019, 18:15

Китайские авиакомпании уволят сотню российских пилотов

Самолет

Авиакомпании Китая начали массово расторгать договоры с иностранными пилотами

Это связано с фактическим отсутствием работы для них. В том числе увольняют и экипажи из России, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно сообщению ТАСС, все пилоты получили рассылку о том, что они отправляются в «бессрочный отпуск» без зарплаты. Дополнительно им расскажут, когда можно будет вернуться на работу – пока что в этой сфере царит неопределенность.

Так, две крупные китайские компании заявили о готовности уволить сотню пилотов из России.

Ранее ситуация была обратной – квалифицированные специалисты охотно уходили в китайские компании, называя одной из причин куда более высокий уровень зарплат. Приезжали работать в Китай и специалисты из других стран – работы хватало.

Теперь же эпидемия коронавируса заставила многие компании пересмотреть взгляды на кадровую политику. Существует надежда, что такая ситуация будет временной. 

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