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Китайские авиакомпании уволят сотню российских пилотов
Авиакомпании Китая начали массово расторгать договоры с иностранными пилотами
Это связано с фактическим отсутствием работы для них. В том числе увольняют и экипажи из России, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно сообщению ТАСС, все пилоты получили рассылку о том, что они отправляются в «бессрочный отпуск» без зарплаты. Дополнительно им расскажут, когда можно будет вернуться на работу – пока что в этой сфере царит неопределенность.
Так, две крупные китайские компании заявили о готовности уволить сотню пилотов из России.
Ранее ситуация была обратной – квалифицированные специалисты охотно уходили в китайские компании, называя одной из причин куда более высокий уровень зарплат. Приезжали работать в Китай и специалисты из других стран – работы хватало.
Теперь же эпидемия коронавируса заставила многие компании пересмотреть взгляды на кадровую политику. Существует надежда, что такая ситуация будет временной.