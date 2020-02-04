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6 Декабрь 2019, 18:15

Китайские овощи возвращаются на приморские прилавки

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Китайские овощи занимают порядка 20% объема всех овощей на Дальнем Востоке

Приморский край открыл границу с Китаем для передвижения грузовых автомобилей, сообщает DEITA.RU. 

Во вторник, 3 февраля, для движения большегрузов открыли границу между Приморьем и Китаем. В правительстве региона назвали ранее введенный запрет нецелесообразным, потому что коронавирус быстро распадается, находясь вне человека. Данный шаг позволит избежать дефицита овощей в регионе, который образовался в первые дни февраля. 

Граница была закрыта по решению премьер-министра страны Михаила Мишустина, который закрыл 16 пограничный пунктов пропуска на Дальнем Востоке ночью 31 января. При этом запрет не касался перемещения грузов по железной дороге.

Напомним, что согласно памятке Министерства здравоохранения РФ о коронавирусной инфекции, опасный вирус может передаваться через продукты питания. Рекомендации ведомства были широко растиражированы, после чего россияне стали с опаской относиться к китайским овощам. 

Китайские овощи занимают порядка 20% объема всех овощей на Дальнем Востоке, пик поставок приходится на зимний период, в это время регионы ДФО  особенно зависимы от китайского импорта, так как в них недостаточно теплиц для выращивания собственной продукции. 

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