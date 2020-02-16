telegr wh call

Новости

«Виноватых нет»: тигренок бросился под рейсовый автобус

16 Февраль 2020, 18:15

Девушку с сайта знакомств нашли по отпечаткам пальцев

16 Февраль 2020, 18:07

«Решайте сами отправлять или нет»: школы и детсады Владивостока в понедельник будут работать

16 Февраль 2020, 17:19

Автовоз с машинами приехал прямо в здание

16 Февраль 2020, 17:06

Китайские производители автомобилей раздают дилерство «всем подряд» в России

16 Февраль 2020, 16:47

Россияне задолжали за ипотеку 77 миллиардов

16 Февраль 2020, 16:21

Мишустин выделит полмиллиарда на поиск работы

16 Февраль 2020, 15:37

Российские учебники сделают патриотичнее и проверят на мат

16 Февраль 2020, 15:02

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Китайские производители автомобилей раздают дилерство «всем подряд» в России

гнилье

Несмотря на коронавирус, китайский автопром продолжит завоевание российского рынка. КНР продолжает раскидывать «сети» по всей России, и первым делом создает крупнейшую в нашей стране сеть автодилеров, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал АвтоПарк.

Согласно многочисленным заявлением экспертов, спрос на автомобили из Китая в РФ растет — очень медленно, но равноускоренно и неуклонно. Однако пока что общая рыночная доля авто китайских марок все равно относительно мала, и составляет 2,5 %. Но это не мешает китайцам исполнять свой план — по наступлению на российский авторынок. 

Первым делом автодилеры из КНР расширяют свою дилерскую сеть: уже сегодня продажами машин из Поднебесной занимаются, по меньшей мере, 650 автосалонов. Это — почти каждый центр дистрибуции автомобилей в России или 19% от всех салонов. Такие расчеты в открытом доступе предоставила ассоциация «Российские автомобильные дилеры»

Больше всех салонов заполучил промышленный гигант Китая Haval — их у него 54. Ему «дышат в спину» JAC и Changan  - по 49 и 20 соответственно. Впрочем, некоторые китайские бренды лишь потеряли дилеров за ушедший, 2019 год: например Lifan и Сhery упустили 37 и 15 дистрибьюторов. 

В то же время, эксперты заявляют, что до 70% всех дилерских центров КНР нельзя назвать таковыми в полном смысле этого слова. У них обычно слишком маленькие площади, инвестиции — близки к нулю. А продают они не больше 15-ти машин за месяц. Есть мнение, что китайские бренды «раздают дилерство всем подряд», будучи уверенными в дальнейшей жизнеспособности своих сетей. 

Читайте также:

Снегопад до обеда понедельника пророчат синоптики

«Приморцам подготовиться» - стихия не пощадит жителей края

Дорожная обстановка: проезд пока есть, но машины по кюветам

Евгений Черемухин

Популярное

Дорожная обстановка: проезд пока есть, но машины по кюветам

Дорожная обстановка: спуск перекрыт

Во Владивостоке и пригороде ожидаются отключения воды

Кубай рассказал, ждать ли приморцам оттепели
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...