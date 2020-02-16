Китайские производители автомобилей раздают дилерство «всем подряд» в России

Несмотря на коронавирус, китайский автопром продолжит завоевание российского рынка. КНР продолжает раскидывать «сети» по всей России, и первым делом создает крупнейшую в нашей стране сеть автодилеров, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал АвтоПарк.

Согласно многочисленным заявлением экспертов, спрос на автомобили из Китая в РФ растет — очень медленно, но равноускоренно и неуклонно. Однако пока что общая рыночная доля авто китайских марок все равно относительно мала, и составляет 2,5 %. Но это не мешает китайцам исполнять свой план — по наступлению на российский авторынок.

Первым делом автодилеры из КНР расширяют свою дилерскую сеть: уже сегодня продажами машин из Поднебесной занимаются, по меньшей мере, 650 автосалонов. Это — почти каждый центр дистрибуции автомобилей в России или 19% от всех салонов. Такие расчеты в открытом доступе предоставила ассоциация «Российские автомобильные дилеры»

Больше всех салонов заполучил промышленный гигант Китая Haval — их у него 54. Ему «дышат в спину» JAC и Changan - по 49 и 20 соответственно. Впрочем, некоторые китайские бренды лишь потеряли дилеров за ушедший, 2019 год: например Lifan и Сhery упустили 37 и 15 дистрибьюторов.

В то же время, эксперты заявляют, что до 70% всех дилерских центров КНР нельзя назвать таковыми в полном смысле этого слова. У них обычно слишком маленькие площади, инвестиции — близки к нулю. А продают они не больше 15-ти машин за месяц. Есть мнение, что китайские бренды «раздают дилерство всем подряд», будучи уверенными в дальнейшей жизнеспособности своих сетей.