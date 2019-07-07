Рыбаки потребовали запретить продажу китайских сетей, сообщает DEITA.RU по материалам РГ.

Сейчас рыбачить дешевыми китайскими синтетическими сетями запрещено, но их ввоз в Россию по-прежнему продолжается. Вопорос о запрете на ввоз таких сетей ходе «горячей линии» с начальником управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталием Молоковым задали рыболовы-любители. Это стало настоящим бедствием: сети бросают, рыба в них путается и гибнет

Как подчеркнул чиновник, использование любых сетей запрещено практически по всей территории России. Разрешено оно только для некоторых категорий рыбаков - в Сибири, на Дальнем Востоке, в регламентированном порядке.

Как отметил Виталий Молоков, ввоз синтетических рыболовных сетей на территорию Российской Федерации подпадает под статью Уголовного кодекса как контрабанда. Но, как признал чиновник, есть продажа через интернет и иные способы получить такую сеть.

В конце мая Росрыболовством по всей территории России была проведена акция «Всероссийский день без сетей». За два дня работы по всей территории РФ выявили больше трех с половиной тысяч сетей, которые в дальнейшем были уничтожены.

Дмитрий Санников