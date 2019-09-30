Китайские СМИ назвали преемника Путина

Китайский портал Sohu заявил, что знает, кто является преемником нынешнего Президента России Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.

По мнению китайского издания, преемником Путина является министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Как считают эксперты Поднебесной, Шойгу имеет влияние в армии и большой авторитет в глазах российского народа. Они отмечают успешные преобразования в российской армии, которая стала одной из сильнейших в мире.

С точки зрения китайцев, Шойгу, если станет президентом, будет не только заниматься экономикой, но и обладая богатыми способностями в военной области будет противостоять Западу. Это приведет к существенным изменениям в мировой политике. В последние 2 года С.Шойгу делает заявления, даже более жесткие, чем делает нынешний президент.

По мнению Sohu, если Шойгу окажется в Кремле, то неизбежно изменит нынешний баланс, сложившийся между США и Россией, заставит США внести огромные коррективы. А это – на руку Китаю, ведущему торговые войны с североамериканцами.

Ранее Президент России Владимир Путин назвал бреднями мнение американских экспертов о том, что после ухода с поста главы государства ему грозит опасность. По словам Путина, о своем преемнике он размышляет уже более 15 лет, с самого первого президентского срока. В России проживают свыше 146 миллионов человек, именно они и должны решать, кто станет во главе государства в 2024 году, такое мнение высказал Путин. При этом он подчеркнул, что, разумеется, кандидатура, которую поддержит действующий президент, вызовет большее доверие народа, но этот только в том случае, если люди доверяют своим руководителю и поддерживают его начинания.

Дмитрий Санников