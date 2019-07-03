Так они могут узнать, о чем вы переписывались и какие файлы отправляли другим людям, сообщает DEITA.RU.



В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang). По некоторым данным, спецслужбы требуют от иностранцев сдавать телефоны на проверку.

Путешественники, ничего не подозревая, отдают гаджеты. После действий спецслужб в них появляется шпионское ПО. Программа умеет читать сообщения и почту, а также передавать властям всю информацию, которую посчитает опасной.

Единственная рекомендация для тех, кто собирается в Китай, не брать с собой гаджет, который используется в обычной жизни дома. Возьмите недорогой телефон, не входите в аккаунт своей почты и соцсетей и не отправляйте подозрительных сообщений.

Елена Миронова