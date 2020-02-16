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Китайские студенты ДВФУ выписались из карантина
Признаков болезни ни у одного из них не обнаружили
Во время вспышки нового коронавируса в ДВФУ из Китая вернулись только 12 студентов – все они успешно прошли карантин, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщает ТАСС, студенты жили в спецблоке две недели – никаких признаков болезни за это время выявлено у них не было. Кроме того, вскоре в ДВФУ ожидают возвращения еще 800 человек из КНР – все они проходят обучение в Приморье.
Отмечается, что граница между Россией и Китаем должна открыться не раньше 1 марта – поэтому сейчас у медиков ДВФУ есть целых две недели, чтобы подготовиться.
Напомним, карантинный пункт в университете открыли в конце января. ДВФУ официально продлил каникулы для китайских студентов до начала марта – дня открытия границы.