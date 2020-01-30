Китайские студенты приморских вузов будут отдыхать до 1 марта

Для студентов из Китая зимние каникулы продлятся до 1 марта, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в Правительстве края, уже четыре из шести вузов, в которых учатся студенты из Поднебесной, пришли к такому решению.

Дальневосточный государственный институт искусств, Дальрыбвтуз, ТГМУ и МГУ им. Невельского уже выпущены соответствующие распоряжения ректоров.

В ДВФУ, где учатся около 1,5 тысячи китайских студентов, официального решения пока не озвучили. Во ВГУЭСЕ, где учащихся из Поднебесной около 400, также медлят с решением.

Отметим, что краевое правительство не настаивает на таких мерах – там отметили, что могут лишь дать соответствующие рекомендации. Подобные меры связаны с профилактикой распространения коронавируса.

Всего в Приморье на сегодняшний момент числится около 2,5 тысяч студентов из Китая – включая учащихся подготовительных курсов.

Напомним, на сегодняшний день в мире зафиксировано более семи тысячи заболевших новой формой пневмонии, от нее скончалось почти две сотни человек. Эпицентр заболевания находится в китайском Ухане. По предварительным данным, первые заражения случились на местном рынке морепродуктов. Однако, ученые подтвердили способность вируса передаваться от человека человеку.

Александра Маслова