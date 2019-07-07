Группа из 15 китайских туристов в Санкт-Петербурге обратилась в больницу с признаками отравления после посещения ресторана, сообщает DEITA.RU по материалам территориального управления Роспотребнадзора.

Как сообщили в надзорном ведомстве, китайские туристы обратились за помощью к петербургским медикам с признаками пищевого отравления после посещения ресторана при гостинице. Пострадавших госпитализировали в больницу имени Боткина, но после обследования отказались от дальнейшего лечения и покинули медучреждение.

Как установила проверка Роспотребнадзора, ресторан на первом этаже отеля обслуживает не только постояльцев гостиницы, но и других граждан КНР — до 1 тысячи в день.

Проверка надзорного ведомства обнаружила в заведении вопиющую антисанитарию. В ресторане нет холодной воды, а обработка мясной и рыбной продукции идет там же, где и овощей, не соблюдается режим мытья посуды, отсутствуют дезинфицирующие средства. Часть продукции хранилась на полу, а в помещениях обнаружены тараканы и мухи. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана.

Дмитрий Санников