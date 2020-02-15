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Китайские ученые доказали эффективность популярного напитка против рака

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Вещество блокирует фермент, который важен для роста раковых клеток

Специалисты из КНР пришли к выводу, что вещество, которое содержится в больших количествах в зеленом чае, помогает снизить риск развития онкологии, сообщает ИА DEITA.RU. со ссылкой на «Российскую газету».

Ученые после ряда исследователи доказали, что вещество блокирует фермент, который важен для роста раковых клеток.

Кроме того, давно доказан тот факт, что зеленый чай хорошо влияет на кишечник и помогает в похудении.

Специалисты отметили, что чай хорош только при профилактике определенных видов онкологии. Так, он хорошо предотвращает рак молочной железы. Однако, при воспалениях мочевого пузыря, простаты или желудка он не сможет сыграть существенной роли. 

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