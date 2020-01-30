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Новости

Китайские власти дают уголовки за новости про коронавирус

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Вора-альфонса задержали в Петербурге

30 Январь 2020, 04:15

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Перечень авто, которые можно взять в кредит от государства, сократили

30 Январь 2020, 02:30

Как понять, что АЗС не доливает бензин

30 Январь 2020, 01:15

Россиян предупредили об опасности использования бонусных карт в магазинах

30 Январь 2020, 00:30

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Новый министр переведет россиян на правильное питание

29 Январь 2020, 23:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Китайские власти дают уголовки за новости про коронавирус

Домашний арест

Один гражданин КНР уже осужден, сообщает DEITA.RU.

Власти Китая начали активную борьбу с распространением слухов об эпидемии. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Так, полицейские задержали нескольких граждан – они подозреваются в распространении слухов в интернете, которые приводят к панике. По данным местных СМИ, один человек уже привлечен к уголовной ответственности. Шесть других прошли по административным статьям. Еще 34 человека отделались разговорами и предупреждениями.

По последним данным, от коронавируса умерли около 150 человек. Заболевшими числятся порядка 9,5 тысяч.

Елена Миронова

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