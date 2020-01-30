Китайские власти дают уголовки за новости про коронавирус

Один гражданин КНР уже осужден, сообщает DEITA.RU.



Власти Китая начали активную борьбу с распространением слухов об эпидемии. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Так, полицейские задержали нескольких граждан – они подозреваются в распространении слухов в интернете, которые приводят к панике. По данным местных СМИ, один человек уже привлечен к уголовной ответственности. Шесть других прошли по административным статьям. Еще 34 человека отделались разговорами и предупреждениями.

По последним данным, от коронавируса умерли около 150 человек. Заболевшими числятся порядка 9,5 тысяч.

Елена Миронова