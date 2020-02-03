Китайских рабочих в России заменят осужденными

ФСИН собирается рассмотреть вопрос о том, чтобы отправлять осужденных вместо колоний на принудительные работы, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Парламентская газета», в нынешнем году ведомство планирует создать четыре тысячи дополнительных мест. Это позволит направлять часть осужденных в специальные исправительные центры.

Во ФСИН отметили, что сейчас на территории страны работают 15 подобных центров, кроме того, есть 67 специальных трудовых участков при колониях. Там можно разместить почти 5,5 тысячи осужденных.

В службе отметили, что к такого рода работам привлекаются, как правило, лицам, отбывающим наказание за наркотический оборот, алиментным должникам, ворам, тем, кто причинил тяжкий вред здоровью, злостным нарушителям ПДД.

Также при выборе осужденных для работ роль играют пол, возраст, состояние здоровья.

Чаще всего арестанты выполняют не требующую особой квалификации и длительного обучения работу. Они становятся сторожами, дворниками подсобных территорий, грузчиками и разнорабочими.