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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Китайский коронавирус: видеохроника событий

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Вирус, вызывающий пневмонию, пока непонятную даже медикам и ученым, угрожает миру еще с прошлого года.

В январе 2019 китайские СМИ уже публиковали первые сообщения – о вспышке пневмонии, но тогда никто не придал этому значения. Сегодня число зараженных перевалило за 1500 человек, причем не только в Китае, но и совершенно удаленных от него государств.

DEITA.RU сделало видеохронику, чтобы вспомнить и проанализировать все события, связанные с коронавирусом 2019-nCoV.

Евгений Черемухин

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