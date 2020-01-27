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Китайский коронавирус: видеохроника событий
Вирус, вызывающий пневмонию, пока непонятную даже медикам и ученым, угрожает миру еще с прошлого года.
В январе 2019 китайские СМИ уже публиковали первые сообщения – о вспышке пневмонии, но тогда никто не придал этому значения. Сегодня число зараженных перевалило за 1500 человек, причем не только в Китае, но и совершенно удаленных от него государств.
DEITA.RU сделало видеохронику, чтобы вспомнить и проанализировать все события, связанные с коронавирусом 2019-nCoV.
Евгений Черемухин
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