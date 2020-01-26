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Китайский мессенджер WeChat пожизненно блокирует за слухи об эпидемии
Администрация мессенджера WeChat пригрозила пользователям пожизненной блокировкой аккаунтов за распространение ложной информации об эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает DEITA.RU.
Как отмечается в сообщении администрации китайского мессенджера, виновным также может грозить уголовная ответственность и тюремный срок.
Администрация WeChat напомнила, что за распространение ложной информации «об опасности, эпидемиях, бедствиях и происшествиях», которая может привести к серьезному нарушению общественного порядка, наказывается лишением свободы сроком до трех лет. В случаях, когда такие действия повлекут особо тяжелые последствия, наказание может составить от трех до семи лет тюремного заключения.
По последним данным, число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье днем достигло 2002 человек. По информации комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов по-прежнему составляет 56. Кроме того, заражение коронавирусом подозревается еще у почти 2,7 тыс. человек, однако их диагноз пока не подтвержден.
Дмитрий Санников