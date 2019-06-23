Один из старейших китайских приморских рынков загорелся рано утром 23 июня, сообщает DEITA.RU.

Как информирует ГУ МЧС по Приморскому краю, сообщение о пожаре на пульт пожарной охраны города Уссурийск поступило в 05.19 утра 23 июня. Если конкретнее, то загорелся обувной склад рынка по адресу: улица Некрасова, 230а.





Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия через 5 минут и приступили к тушению. По информации ГУ МЧС по Приморскому краю, на тушении пожара работает 32 человека личного состава и 9 единиц техники.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1200 кв.м. В настоящее время горят хранящиеся на складе вещи и элементы конструкции строения. Как подчеркивают в ГУ МЧС по Приморскому краю, пострадавших при пожаре нет. Как нет и угрозы распространения огня на соседние объекты. Тушение пожара продолжается.

Уссурийский китайский рынок уже горел в марте 2019 года. Тогда приморские пожарные тушили строящийся торговый павильон. В павильоне ни товаров, ни, соответственно, покупателей не было – находились лишь строительные материалы, которые и горели.

Дмитрий Санников