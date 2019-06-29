Китайский рынок на «Спортивной» в дальневосточной столице закрыт на неопределенный срок, сообщает DEITA.RU.

По словам местных жителей, еще во вторник, 27 июня, прибывшие на рынок судебные приставы опечатали ларьки по решению суда. Предварительно до 5 августа, пишут местные СМИ.

Несловоохотливые работники рынка говорят, что причиной закрытия стало нарушение пожарной безопасности.

Стоит отметить, что закрытие китайского рынка во Владивостоке на это неделе можно было предсказать, ведь в ночь на воскресенье, 23 июня, в приморском городе Уссурийске сгорел местный китайский рынок. Так, на происшествие случилось ночью никто не пострадал.

Екатерина Брязгунова