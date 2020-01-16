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Китайский «шпион» пойман на Дальнем Востоке
Благовещенский городской суд наказал гражданина Китая за продажу «шпионской» ручки, сообщает DEITA.RU по материалам уголовного дела.
Как установлено судом, несовершеннолетний гражданин КНР приобрел у себя на родине устройство для видеозаписи, замаскированную под авторучку. В России свободный оборот таких «специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» запрещен. Но китаец все-таки решил ее продать в одном из местных торговых центров.
Продавцу «не повезло» - покупателем оказался участник оперативного мероприятия «проверочная закупка». В судебном заседании китаец вину в преступлении признал полностью. Из показаний, данных им в ходе следствия, следует, что он знал об уголовной ответственности за продажу устройства, но рассчитывал, что продаст предмет быстро и его никто не поймает.
Благовещенский городской суд при вынесении решения учел смягчающие вину гражданина Китая: полное признание вины и раскаяние в содеянном, несовершеннолетие виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, условия его жизни и воспитания. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Суд наказал молодого человека штрафом в размере 20 000 рублей. Техническое устройство постановлено уничтожить.
Дмитрий Санников