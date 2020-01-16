telegr wh call

Новости

«Это фейк»: Сбербанк прокомментировал рассылку

17 Январь 2020, 01:15

Итоги 2019 года: на сколько подорожали подержанные авто

17 Январь 2020, 00:30

Доллар за 200 рублей пророчат эксперты

16 Январь 2020, 23:57

466 тысяч на дороге не валяются: можно ли купить автомобиль на материнский капитал

16 Январь 2020, 23:45

Путин уже придумал новую должность для Медведева

16 Январь 2020, 23:37

Сбербанк начал проверять деньги на кокаин

16 Январь 2020, 23:15

Российское правительство получило нового премьера

16 Январь 2020, 22:27

Эксперты рассказали о росте цен на жилье в России

16 Январь 2020, 22:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Китайский «шпион» пойман на Дальнем Востоке

шпион

Благовещенский городской суд наказал гражданина Китая за продажу «шпионской» ручки, сообщает DEITA.RU по материалам уголовного дела.

Как установлено судом, несовершеннолетний гражданин КНР приобрел у себя на родине устройство для видеозаписи, замаскированную под авторучку. В России свободный оборот таких «специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» запрещен. Но китаец все-таки решил ее продать в одном из местных торговых центров.

Продавцу «не повезло» - покупателем оказался участник оперативного мероприятия «проверочная закупка». В судебном заседании китаец вину в преступлении признал полностью. Из показаний, данных им в ходе следствия, следует, что он знал об уголовной ответственности за продажу устройства, но рассчитывал, что продаст предмет быстро и его никто не поймает.

Благовещенский городской суд при вынесении решения учел смягчающие вину гражданина Китая: полное признание вины и раскаяние в содеянном, несовершеннолетие виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, условия его жизни и воспитания. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд наказал молодого человека штрафом в размере 20 000 рублей. Техническое устройство постановлено уничтожить.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Японцы не хотят китайского вируса

Защищать Рунет хотят китайским оборудованием

Китайцы исчезают из Приморья

Популярное

«Для людей бензина нет» - приморцы говорят о топливном кризисе

«Мужик с колбасой» возмутил жительницу Владивостока

Медведев ушел дорогой Наздратенко

«Друзья познакомили с ним и его женой»: кто из приморцев выиграл от назначения Мишустина
Loading...
Загрузка...
Загрузка...