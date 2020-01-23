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Китайский вирус глазами россиян в Шанхае - видео
Очевидцы прислали видео, на котором запечатлена работа медиков в Китае. Судя по всему, там уже отработана схема действий при подобных ситуациях, сообщает DEITA.RU.
На видео торговый центр в Шанхае.
«Человек потерял сознание на улице, люди вызвали скорую. На звонок приехали медики в полной экипировке», - рассказывают авторы, приславшие видео.
Они отметили, что потеря сознания - это один из серьёзных симптомов коронавируса.
Напомним, что китайский Ухань временно прикрыли на карантин. В этом городе проживает более 12 млн человек. Въезжать на его территорию и покидать ее сейчас запрещено. Все транспортные сообщения остановлены.
Отметим, что на сегодняшний день в мире зафиксировано 17 смертельных случаев, связанных с новым заболеванием.
Александра Маслова