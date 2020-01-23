Китайский вирус глазами россиян в Шанхае - видео

Очевидцы прислали видео, на котором запечатлена работа медиков в Китае. Судя по всему, там уже отработана схема действий при подобных ситуациях, сообщает DEITA.RU.

На видео торговый центр в Шанхае.

«Человек потерял сознание на улице, люди вызвали скорую. На звонок приехали медики в полной экипировке», - рассказывают авторы, приславшие видео.

Они отметили, что потеря сознания - это один из серьёзных симптомов коронавируса.

Напомним, что китайский Ухань временно прикрыли на карантин. В этом городе проживает более 12 млн человек. Въезжать на его территорию и покидать ее сейчас запрещено. Все транспортные сообщения остановлены.

Отметим, что на сегодняшний день в мире зафиксировано 17 смертельных случаев, связанных с новым заболеванием.

Александра Маслова