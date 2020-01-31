Китайский вирус может спровоцировать дефицит овощей на Дальнем Востоке

Стоит ли ожидать дефицита продукции сельского хозяйства, роста цен и кто спасет дальневосточников, разбиралось DEITA.RU.

Минздрав РФ распространяет памятку о коронавирусе, в которой в числе факторов его передачи значатся пищевые продукты. Дальневосточников этот факт заставил задуматься - здесь продукция сельского хозяйства из Китая занимает значительную долю рынка.

Так, примерно пятая часть от общего объема овощей, представленных на рынке ДФО, импортируется в регион из КНР. Особенно зависимы от китайской продукции регионы в зимний период. Доступный импорт по оценкам экспертов частично сдерживает рост цен, который в прошлом году по данным Приморскстата составил 4,4% на овощи в частности.

Но если не китайские, то какие? Местные производители пока не могут удовлетворить растущий спрос. По данным экспертов, в среднем россияне в год употребляют по 112 кг овощей. Если умножить этот показатель на количество жителей, а это 8,2 млн. человек из 11 субъектов ДФО, то емкость рынка составит более 900 тонн овощей в год. Дальневосточники и так недоедают, отмечают аналитики, употребляя лишь порядка 100 кг овощей. Но местные производители пока не могут обеспечить и этот объем.

В регионах ДФО есть несколько теплиц, занимающихся выращиванием овощных культур, но их мощностей не хватает для насыщения рынка. Большая часть теплиц расположена в Приморье, Хабаровском крае, Якутии, Амурской области и на Сахалине.

Так, на острове построен совхоз «Тепличный», общая площадь теплиц составляет 10 га, продукцию компания реализует через собственные магазины и крупные сети. В Хабаровске работают два предприятия JGC Evergreen и «Аграрные технологии будущего». Общая площадь обоих предприятий составляет 3 га. В Амурской области производством овощей занимаются китайские инвесторы, овощи производят на ООО «Тепличный», общая площадь теплиц составляет 8,6 га.

Но большая часть теплиц находится в Приморье. Только на ФГУП «Дальневосточное» общая площадь посева составляла 18 га, однако компания обанкротилась и выставила часть имущества на продажу. Теплицы площадью 4 гектара взялось восстанавливать некое ООО «Гринхаус», остальное уйдет с молотка.

Второе приморское предприятие, ООО «ДЭМ-Лазурное КСП», по информации агентства, находится не в лучшем положении. В прошлом году компания была просубсидирована из регионального бюджета на 12 млн. рублей, до этого испытывала проблемы с оплатой теплоэнергии. Тем не менее, в ее распоряжении 4 га теплиц.

Общая площадь всех теплиц в Приморье, если учитывать малые производства, составляет порядка 80% от общей площади всех теплиц в ДФО. Но очевидно, что этого недостаточно, на что не могли не обратить внимание инвесторы. Так, известно о планах по строительству тепличного комплекса ООО «НК Лотос» в ТОР «Михайловский», учредителем компании является Никита Кожемяко, но на каком этапе сейчас находится проект, неизвестно.