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Китайский вирус ударил по приоритету Приморья
Вспышка неизвестного вируса в Китая остановила китайский туризм в Приморье, сообщает DEITA.RU. Об этом изданию рассказали представители туристических компаний.
По словам генерального директора ООО «Гавань-турцентр» Натальи Калачинской, в конце января они планировали принять несколько китайских групп, однако из-за вспышки вируса иностранцы не смогут посетить регион в запланированное время.
«В настоящее время граница не закрыта, однако уже сейчас правительство КНР рекомендовало китайским турфирмам отменить запланированные туры. В результате все набранные группы и планирующие приехать сюда в конце января снялись. Уже случаи заболевания были зарегистрированы в Суйфыньхэ и Муданьцзяне, а это основные города через которые проходят китайские туристы, приезжающие с южных провинций Поднебесной», - отметила директор турфирмы.
Она предполагает, что такой режим будет сохранен до 1 февраля, однако она не стала исключать тех фактов, что даже до этой даты некоторые китайские туристы попробуют пробиться в Приморье. При этом российское направление никак не пострадало, потому что 24 января для русских будет перекрыта граница в связи с празднование китайского нового года.
Напомним, что в Китае произошла вспышка смертельного вируса 2019-nCoV. Эпицентром стал город Ухань. На сегодня уже зарегистрировали более 400 случаев заболевания, зараженных регистрировали в Кореи, Японии, Таиланде. В России также были заподозрены, но не подтверждены первые случаи заражения вирусом в Хабаровске и Санкт-Петербурге.
Отметим, что туристическая отрасль в последние года для Приморья стала одной из приоритетных отраслью экономики. За прошлый год регион посетило более 450 тысяч китайских туристов, увеличение составило 8%.
Иван Крышан