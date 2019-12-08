Китайское кино пробивается на российские экраны

Ситуацию с китайскими кинофильмами на российских экранах проанализировало Baijiahao, сообщает DEITA.RU.

Как пишет китайское издание, их киноиндустрия переживает подъем. Фильмы показывают в рамках фестивалей, китайские имена продолжают появляться в списках лауреатов и победителей международных кинопремий.

Но на российских экранах увидеть эти фильмы практически невозможно. Средний российский кинозритель вспомнит разве что великого режиссера Чжана Имоу с его прекрасными «Герой» и «Дом летающих кинжалов». Да и то не всякий кинозритель.

Как отмечает китайское издание, главным препятствием для выхода китайских фильмов на большие экраны российских кинотеатров является отсутствие полноценного дубляжа. Традиционно языковые выражения и интонация в китайских фильмах имеют очень важное значение. Добиться точной передачи этого содержания при помощи субтитров очень сложно. Китайские фильмы с русскими субтитрами отлично подходят для тех, кто изучает китайский язык, но для других зрителей это будет неинтересно.

Дмитрий Санников