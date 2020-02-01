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6 Декабрь 2019, 18:15

Китайскую экзотику запретили везти в Приморье

ящерица

Россельхознадзор распорядился ограничить ввоз экзотических и декоративных животных из Китая

Под запрет попали многие необычные домашние питомцы, сообщает DEITA.RU.

В самом ведомстве подчеркнули, что все заболевшие контактировали с животными, а сама болезнь пошла по стране после того, как первые пациенты посетили рынок морепродуктов в Ухане. Существует мнение, что источник болезни – в летучих мышах, которые продавали на рынке. Однако, официально эта информация нигде не подтверждается.

Теперь все животные будут тщательно проверятся на таможне. Особенное внимание сотрудники пограничной и таможенной служб будут уделять земноводным, рептилиям, насекомым и членистоногим, которых везут из Поднебесной.

Напомним, что на сегодняшний день от нового заболевания пострадало почти восемь тысяч человек, около 180 погибло. 

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