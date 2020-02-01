Китайскую экзотику запретили везти в Приморье

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Россельхознадзор распорядился ограничить ввоз экзотических и декоративных животных из Китая
Под запрет попали многие необычные домашние питомцы, сообщает DEITA.RU.
В самом ведомстве подчеркнули, что все заболевшие контактировали с животными, а сама болезнь пошла по стране после того, как первые пациенты посетили рынок морепродуктов в Ухане. Существует мнение, что источник болезни – в летучих мышах, которые продавали на рынке. Однако, официально эта информация нигде не подтверждается.
Теперь все животные будут тщательно проверятся на таможне. Особенное внимание сотрудники пограничной и таможенной служб будут уделять земноводным, рептилиям, насекомым и членистоногим, которых везут из Поднебесной.
Напомним, что на сегодняшний день от нового заболевания пострадало почти восемь тысяч человек, около 180 погибло.