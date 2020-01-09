Китайскую продукцию запретили ввозить в Россию

Ввоз многочисленных продуктов из аквакультур – в том числе угря, форели, осётра, креветок (некоторые виды) и многих других представителей морской фауны – запретили в России по указанию Россельхознадзора. Ведомство объявило импортную войну продукции КНР из-за плохого качества и выявленной «просрочки», сообщает DEITA.RU

Инспекция предприятий Поднебесной, занимающихся ввозом в нашу страну целой когорты пищевых товаров «аквакультурного» происхождения, прошла еще в декабре минувшего года. В ходе мероприятий профильное ведомство установило, что продукция Китая не только плохо прослеживается, но и вовсе не имеет приемлемых атрибутов в контексте контроля качества и безопасности.

Большая часть рыбы и других морских животных, по данным Россельхознадзора, скорее всего, выращивали с применением лекарственных и гормональных препаратов. В некоторых случаях удалось найти колоссальные «свежие» поставки рыбопродукции 2013 года производства

«Недостаточная эффективность контроля со стороны компетентного органа КНР подтверждается данными госмониторинга. В 2019 г. опасная в ветеринарно-санитарном отношении рыбопродукция, в том числе продукция аквакультуры, выявлялась более 40 раз», - пишут в официальном сообщении представители ведомства.

В той же продукции, о которой идет речь в сообщении Россельхознадзора, неоднократно обнаруживали следы таких опасных «деликатесов», как ртуть, мышьяк и кадмий. Кроме запрета на ввоз рыбопродукции, креветок и морских смесей, в Россию также запрещено ввозить цитрусовые из КНР. Соответствующий запрет появился за три дня до «рыбного» - 6 января 2020 года.

Евгений Черёмухин