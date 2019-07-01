С 1 июля в Японии вновь разрешено китобойный промысел, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует NHK.

Как рассказали в министерстве рыбной промышленности, всего до конца года японским китобоям можно будет выловить 227 китов, в том числе 150 полосатиков Брайда, 25 сервалов и 52 малых полосатика.

В ведомстве уверяют, что в Стране восходящего солнца испокон веков ловили китов и употребляли мясо этих животных в пищу. Запрет на добычу морских млекопитающих — не что иное, как посягательство на национальную культуру.

Отмечается, что во многих странах мира китов вылавливали если не тысячами, то сотнями. Только в прошлом году норвежские китобои уничтожили 1278 китов, это уже не говоря о таких странах, как Дания, Исландия, США, где по-прежнему убивают китов.

Екатерина Брязгунова