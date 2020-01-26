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6 Декабрь 2019, 18:15

«Китовая тюрьма» пустует в Приморье

косатки

«Китовая тюрьма» в бухте Средняя Приморского края сейчас не содержит обитателей, сообщает DEITA.RU по материалам экологической коалиции «Свободы косаткам и белухам».

Экологические активисты на своей странице в Facebook опубликовали видеокадры, на которых запечатлены пустые вольеры бывшей «китовой тюрьмы».! Китовая тюрьма пуста. Эти кадры были сняты сегодня в бухте Средняя. Китовая тюрьма пуста, сети в вольерах подняты, людей на территории почти нет... Видеть кадры пустой китовой тюрьмы и знать, что каждый из нас причастен к этому – бесценно», - пишут экологические активисты.

Напомним, что ситуация в «китовой тюрьме» в 2019 году вышла на федеральный уровень, и вопрос о ней был задан Президенту России Владимиру Путину во время «Прямой линии». Путин поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток  началась в июне 2019 года. 10 ноября 2019 года были выпущены последние мормлеки.

Дмитрий Санников

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