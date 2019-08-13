В сентябре в Приморской краевой филармонии пройдет ежегодное открытие концертного сезона, сообщает DEITA.RU. В этом году первый концерт сезона исполнит Тихоокеанский симфонический оркестр.

Как рассказали в культурном учреждении, в этом году совместно с музыкантами на сцену выйдут и солисты Приморской сцены Мариинского театра и Приморской краевой филармонии, лауреаты и дипломанты международных конкурсов. Совместно с оркестром выступит ансамбль русских народных инструментов «Садко».

Руководить оркестром будет главный дирижер и худрук, заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов. Ведущей первого концерта станет музыковед Наталия Мищенко.

В программу первого концерта войдут классические произведения из опер, оперетт, сюит, вальсов из драм. Арий. К примеру, Тихоокеанский симфонический оркестр сыграет Симфоническую сюиту «Испанское каприччио» op.34 Николая Римский-Корсакова, Вальс из музыки к драме Михаила Лермонтова «Маскарад», Арию Мефистофеля из оперы «Фауст», Л. Андерсон Пьеса для печатной машинки с оркестром, обр. В. Гридина «Карело-финская полька» и многое другое.

Отметим, что первый концерт, открывающий сезон, пройдет в Большом зале Приморской краевой филармонии, по адресу Светланская, 15.

Иван Юрьев