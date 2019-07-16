Премьера спектакля по комедии Гоголя «Ревизор» состоится 20 июня на сцене Приморского театра молодёжи. Классика русской литературы прозвучит в новой современной интерпретации. Об этом рассказали на пресс-конференции в Театре молодежи, сообщает DEITA.RU.

Спектаклем «Ревизор» по пьесе Николая Васильевича Гоголя Театр молодежи закрывает театральный сезон 2018-2019.

«Эту пьесу мы взяли неспроста. В этом году отмечается 210 лет со дня рождения писателя», - сообщил директор театра Игорь Селезнев.

Интересный ход нашел режиссер Станислав Мальцев. Историю пройдохи Хлестакова и погрязших во взятках и растратах чиновниках комедийно описанную Николаем Васильевичем Гоголем почти 200 лет назад режиссёр повернул с нового ракурса - все чиновничьи роли он отдал женщинам. По его мнению Гоголь шире, чем просто классическая школьная программа. «Как приблизить её к современности чтобы школьники, которые придут в театр, захотели ее перечитать и действительно попытались пьесой проникнуться?» – этим вопросом задался режиссер приступая к постановке.

«Время меняется. 21 век отличается от 19-го. В пьесе Гоголя всего 4 женские роли, во времена, когда он жил, женщины имели определенное положение в обществе. Сегодня всё изменилось - женщины идут на первые позиции. Всё больше и больше женщины с их талантами, с их напористостью идут во власть. В маленьких городках, практически все замы женщины. И эта взаимосвязь ревизора Хлестакова и женщин-чиновниц мне показалась любопытной. Любовь, деньги, власть – это всё рядом», - говорит Станислав Мальцев.

Текст классического произведения менять не стали. Все, о чем говорят герои, соответствует оригиналу. «Пьеса Гоголя живет столь долго, потому, что он зацепил что-то очень важное в нас, в нашей человеческой природе, - считает режиссер. - Это не просто сатира на власть, это очень личная пьеса. Она о нас, о взаимоотношениях. Как утверждал Гоголь, в нём самом очень много Хлестакова».





Пьеса «Ревизор» входит в школьную программу. Осенью в театр придут школьники. Игорь Селезнёв отметил, что, к сожалению, современная молодёжь практически не читает. Он не раз слышал от преподавателей благодарность, за то, что театр ставит школьный репертуар, и их ученики хоть в такой форме, но познают программу. Игорь Селезнёв выразил надежду на преподавателей - что прежде чем идти на спектакль, школьники всё же прочтут пьесу и после сделают анализ – что написано у Гоголя, и как протрактовал это режиссёр.

Пьесе скоро 200 лет. Она написано в 1835 году. Театр молодёжи собирается показать «не читающей» молодёжи, что классика это не скучно, а интересно. И современно.

Работа над спектаклем «кипит». На пресс конференции рассказали, что уже изготовлено 92 костюма. Работы очень много у всех цехов без исключения.

Премьера состоится 20 и 21 июля.

Режиссёр-постановщик – Станислав Мальцев.

Художник-постановщик – Светлана Зарубина.

Ирина Павленко



