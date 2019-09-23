Классика, рок и джаз: Тихоокеанский симфонический оркестр будет удивлять

Тихоокеанский симфонический оркестр открыл новый, 81-й сезон Приморской краевой филармонии. 20 сентября в программе «Бархатный сезон» прозвучали произведения классиков русской и европейской академической музыки, в том числе увертюра к опере итальянского композитора XIX века Джоаккино Россини «Сорока-воровка» и сюита «Испанское каприччио» Николая Римского-Корсакова, сообщает DEITA.RU.

Новый сезон для Приморской филармонии особенный, юбилейный. В начале октября филармонии исполняется 80 лет. А в апреле 2020 года 85-летие отпразднует Тихоокеанский симфонический оркестр. В честь столь значимых дат симфонический оркестр обещает удивить поклонников, в том числе исполнением рок-композиций и выступлением на джазовом фестивале.

Неожиданную программу «Рок-хиты» зрители смогут услышать 25 октября. В переложении для симфонического оркестра прозвучат произведения рок классики - Битлз, Дип Пёрпл, Фредди Меркьюри и многих других.

А совсем скоро, 27 сентября, Тихоокеанский симфонический оркестр исполнит ранние произведения Сергея Рахманинова. Это особый концерт – солировать будет один из лучших пианистов России, музыкант выступавший с лучшими мировыми оркестрами и дирижерами, народный артист РФ Владимир Овчинников.

«Это большое счастье и удовольствие, что к нам приезжает столь замечательный пианист высочайшего мирового уровня», - говорит о предстоящем концерте главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Заслуженный артист России Анатолий Смирнов.

Будет в репертуаре симфонического оркестра и джаз, что наверняка тоже станет удивительной неожиданностью для поклонников. Оркестр впервые примет участие в Международном джазовом фестивале, который состоится во Владивостоке в ноябре. Музыканты сыграют с известным джазовым композитором и исполнителем из Германии Себастьяном Студницким.

Свершится в этом году и ещё одно значимое событие – Тихоокеанский симфонический оркестр завершит цикл «Все симфонии Моцарта», который оркестр играет уже пять лет. В октябре музыканты исполнят 39-ю симфонию, в ноябре 40-ю. Завершится цикл 6 декабря исполнением 41-й, последней, симфонией Моцарта. Она называется - «Юпитер».

Ирина Павленко