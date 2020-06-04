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17 Февраль 2020, 14:13

Клещи ликуют: региональный минздрав не купил противоклещевой иммуноглобулин вовремя

клещ

Нехватка препарата была отмечена у производителей

В Министерстве здравоохранения региона опровергли слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который сообщал о существующих проблемах с закупкой противоклещевого иммуноглобулина. Ведомство обосновало нехватку препарата в апреле и мае отсутствием лекарства у производителей, сообщает ИА DEITA.RU.

Поставить препарат вовремя не получилось из-за его отсутствия на складах завода-изготовителя, отмечает ведомство.  Однако уже 7 июня в регион прибудут 15000 доз, и в течение нескольких дней лекарство будет распределено между медицинскими учреждениями края, пишет портал «Медвестник».

Повышенный интерес к данному вопросу возник после сообщения СМИ о том, что родителям малыша 5 лет пришлось разыскивать необходимый препарат по всем районам Хабаровского края, и приобретать его за свои деньги. По данному факту была инициирована проверка.

Затем Сергей Фургал сообщил, что препарат окажется в регионе лишь в июле, и объяснил это необходимостью приобретения препарата через посредника. Губернатор края надеется на то, что в первой декаде июля регион получит свыше 23 тысяч доз иммуноглобулина для детей, и почти столько же для взрослых.

Тем временем у соседей - в Приморском крае представители краевого центра вакцинопрофилактики сообщают, что вакцины, в том числе противоэнцефалитные, уже распределяются по муниципалитетам края. Очередная партия иммуноглобулина противоклещевого уже поступила, помимо этого, Минздрав ожидает порядка полутора тысяч доз.

Ранее сообщалось о необычных местах, где можно обнаружить клеща. Человек, находясь на отдыхе на собственном дачном участке, может быть укушен клещом. Например, насекомое может притаиться в букете лесных цветов, или домашний питомец на себе может принести незваного гостя домой. Кроме того, в редких случаях, даже веник в бане может «спрятать» в себе клеща.

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