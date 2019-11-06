Клиенты Альфа-банка в опасности

Персональные данные более, чем 6 тысяч клиентов могут быть доступны мошенникам, сообщает DEITA.RU.



Представитель Альфа-банка подтвердил журналистам факт утечки персональных данных клиентов банка и сервиса страхования. Об этом сообщает РБК.

Так, в теневом интеренте 31 октября появилось объявление о продаже данных 3 с половиной тысяч клиентов банка и 3 тысяч клиентов «Альфа Страхования». В банке подтвердили, что утечка действительно произошла.

При этом, служба безопасности Альфа-банка говорит о том, что клиенты могут не беспокоиться – данные счетов не попали в руки мошенников. Однако мошенники могут использовать полученную информацию для давления на жертв по телефону.

Елена Миронова