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Клиенты Альфа-банка в опасности
Персональные данные более, чем 6 тысяч клиентов могут быть
доступны мошенникам, сообщает DEITA.RU.
Представитель Альфа-банка подтвердил журналистам факт утечки персональных данных клиентов банка и сервиса страхования. Об этом сообщает РБК.
Так, в теневом интеренте 31 октября появилось объявление о продаже данных 3 с половиной тысяч клиентов банка и 3 тысяч клиентов «Альфа Страхования». В банке подтвердили, что утечка действительно произошла.
При этом, служба безопасности Альфа-банка говорит о том, что клиенты могут не беспокоиться – данные счетов не попали в руки мошенников. Однако мошенники могут использовать полученную информацию для давления на жертв по телефону.
Елена Миронова