26 Май 2019, 17:29
Клиенты российских банков находятся в опасности
Источник изображения: Сергей Трэйне
В России на 58 процентов выросло число банковских троянов, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует «Лаборатория Касперского».
Только в 2019 году представители компании обнаружили 30 тысяч мобильных приложений, содержащих банковские трояны. Если сравнивать с предыдущим годом, то их количество возросло на 58 процентов.
Суть троянов заключается в следующем: якобы безобидные приложения производят сбор данных, при помощи которых мошенники получают легкий доступ к электронным кошелькам и даже к банковским счетам.
Сегодня Россия входит в топ-3 стран, чьи граждане постоянно подвергаются кибератакам.
Екатерина Брязгунова
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