В России на 58 процентов выросло число банковских троянов, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует «Лаборатория Касперского».

Только в 2019 году представители компании обнаружили 30 тысяч мобильных приложений, содержащих банковские трояны. Если сравнивать с предыдущим годом, то их количество возросло на 58 процентов.

Суть троянов заключается в следующем: якобы безобидные приложения производят сбор данных, при помощи которых мошенники получают легкий доступ к электронным кошелькам и даже к банковским счетам.

Сегодня Россия входит в топ-3 стран, чьи граждане постоянно подвергаются кибератакам.

Екатерина Брязгунова