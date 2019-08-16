Крупнейший российский банк запускает сервис биометрии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты товаров в магазинах при помощи данных биометрии. Кроме использования отпечатка пальца, клиентам банка также станет доступна возможность использовать изображение лица.

Для получения возможности избавиться от пластиковых карточек в качестве платёжных средств, желающему нужно будет сначала пройти регистрацию прямо в магазине, где есть соответствующее оборудование.

Для регистрации нужно будет вставить карту в биотерминал, придумать пароль и просканировать отпечаток пальца либо изображение лица.



Отмечается, Сбербанк запустил собственную систему сбора биометрии ещё осенью 2018 года. В октябре минувшего года глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что в биометрической базе организации уже находятся миллионы слепков россиян.

Дмитрий Шевченко