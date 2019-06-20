20 Июнь 2019, 08:27
Клиенты Сбербанка находятся в опасности
Источник изображения: Сергей Трэйне
«Социальное» мошенничество распространяется все больше в России, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Махинации с использованием социальной инженерии встречаются на 4-6 процентов в месяц чаще, если смотреть в среднем. Этот вид киберпреступности не удается замедлить и остановить. Возможно, для решения проблемы потребуются совместные усилия правоохранителей, Банка России и предприятий. Законодательные изменения также нужны.
Кузнецов добавил, что чаще всего мошенники нацеливаются на граждан 25-35 лет, а не пожилые люди, как прежде.
Анастасия Туркова
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