Клиенты Сбербанка защищены: полиция задержала информационного вора

Удалось задержать подозреваемого в хищении клиентских данных. Известно, что в октябре зафиксировали массовую утечку информации по кредитным картам в нескольких российских банках. Так, около 200 клиентов Сбербанка пострадали от действий информационного «вора», сообщает DEITA.RU.

В полиции выяснили, что задержанный – сотрудник «Национальной службы взысканий» - коллекторское агентство, которое сотрудничает со «Сбербанком». Живет и работает он в Волгограде, а данные крал под ником «Антон 2131».

В кредитной организации заявили, что их контракт с коллекторским агентством, в котором работает задержанный, будет расторгнут в связи с утратой доверия.

Отметим, что, по словам аналитика портала BankoDrom.ru Вячеслава Путиловского, подобная информация нужна не только мошенникам, но и интернет-компаниям. Например, благодаря таким данным маркетологи могут вычислить свою точную целевую аудиторию для продажи своих товаров и услуг. Поэтому, людям, которых «атакуют» телефонные торговцы, предлагая свои услуги, следует задуматься – не стали их данные «трофеем» подобного рода хакеров.

Напомним, что на «черном рынке» в сети продали данные около пяти тысячи клиентов Сбербанка. Представители кредитной организации отметили, что значительное их количество было неактивно, поэтому владельцы данных не потеряли своих денег. Ранее представители банка заявляли, что некие лица таким образом «вели информационную войну» с бело-зеленым учреждением.

Примечательно, что только за октябрь известный банк дважды столкнулся с кражей миллионов данных.

Александра Маслова