Финал Лиги чемпионов между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершился в пользу «Ливерпуля» со счетом 2 : 0, сообщает DEITA.RU.

«Это лучшая ночь в нашей жизни», - заявил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча. Радостных эмоций наставник «красных» не скрывал, придя на пресс-конференцию с бутылкой пива в руках.

После сумасшедших четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов, финал показался несколько скучноватым. Гол Салаха с пенальти на второй минуте, да Ориги в концовке. Это был самый неинтересный финал за последние лет 20. Даже Ювентус - Милан в 2003 году был гораздо эмоциональнее и страстнее. Сторонний болельщик посмотрит и скажет - да ну эту Лигу чемпионов, как-то плохо играют. И будет прав.

«Изюминкой» этого финала стала разве что девушка в купальнике, выбежавшая на поле в первом тайме. Обычно в международных трансляциях подобные моменты оставляют за рамками эфира, чтобы не провоцировать последователей на свой момент славы. Но тут режиссер, видимо, засмотрелся, и девушка в эфир попала.

Нарушительницей спокойствия оказалась американская модель Кинси Волански. Организатором акции может быть проживающий в США русскоязычный блогер Виталий Здоровецкий, который выбежал на поле в финальном матче Чемпионата мира по футболу в 2014 году.

Сейчас Кинси Волански собирает профит: после забега на ее инстаграм подписалось более полумиллиона пользователей. Сейчас у нее больше миллиона фолловеров, и эта цифра увеличивается с каждой минутой.

Дмитрий Санников