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Ключ к стройной фигуре нашли генетики
Ученые надеются на старт новой эпохи борьбы с ожирением
Австрийские ученые, предположительно, нашли отвечающий за худощавое телосложение ген, на основе которого может быть создано «лекарство стройности», сообщает ИА DEITA.RU.
Исследованиями этого вопроса занялись в институте молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук. Специалисты искали общие маркеры у людей, которые не полнеют, чем и как бы не питались, пишет РИА «Новости».
«Большинство ученых изучают ожирение и генетику ожирения. Мы просто поменяли тактику и изучили худобу, открыв новую область для исследований», – прокомментировал исследование один из авторов работы Джозеф Пеннингер.
Выявленный в этом контексте ген ранее изучался, но только в связи с онкологией. Более подробная работа с ним, по мнению ученых, может открыть в науке новую эпоху в борьбе с ожирением.