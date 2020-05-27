Ключ к стройной фигуре нашли генетики

Австрийские ученые, предположительно, нашли отвечающий за худощавое телосложение ген, на основе которого может быть создано «лекарство стройности», сообщает ИА DEITA.RU.

Исследованиями этого вопроса занялись в институте молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук. Специалисты искали общие маркеры у людей, которые не полнеют, чем и как бы не питались, пишет РИА «Новости».

«Большинство ученых изучают ожирение и генетику ожирения. Мы просто поменяли тактику и изучили худобу, открыв новую область для исследований», – прокомментировал исследование один из авторов работы Джозеф Пеннингер.

Выявленный в этом контексте ген ранее изучался, но только в связи с онкологией. Более подробная работа с ним, по мнению ученых, может открыть в науке новую эпоху в борьбе с ожирением.