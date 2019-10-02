КНДР стреляет в сторону Приморья

Северная Корея вновь произвела стрельбы, сообщает DEITA.RU по материалам NHK.

Как отмечает японская телекомпания, военные страны восходящего солнца не смогли точно определить, чем же именно стреляли люди Ким Чен Ына: ракетами или снарядами. Но, как заверили в ведомстве, непосредственной угрозы для Японии нет.

Агентство же Киодо утверждает, что один из неопознанных снаряов достиг исключительной экономической зоны Японии. КНДР провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 330 километров.

Ранее появилось видео, как приморские пограничники изгоняют браконьеров Северной Кореи из российской акватории. Уникальные видеоматериалы передали редакции сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. На кадрах видно, как три рыболовецкие шхуны КНДР буквально удирают по волнам от защитников российских границ, на ходу «сматывая удочки» и выбрасывая за борт незаконный улов.

Дмитрий Санников