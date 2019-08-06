В понедельник, 5 августа, южнокорейские СМИ сообщили о запуске двух ракет в сторону Японии, передает DEITA.RU.

Как отмечают южнокорейские СМИ, запуск ракет может быть ответом на совместные учения армий США и Республики Корея. Сообщается, что за 13 дней это уже четвертый пуск ракет.

Ракеты были запущены из района Хвангхе-Намдо в сторону Японского моря. В общей сложности они преодолели 450 километров, высота полета составила 37 километров. Такие ракеты КНДР запускала и ранее в конце июля.

Согласно мнению южнокорейской газеты The Korea Times, новые северокорейские ракеты могут обойти существующую в Южной Корее систему ПРО. В связи с тем, что ракеты могут менять свое положение и траекторию, перехватить их станет из-за этого сложнее.

Также в понедельник США и Республика Корея начали совместные военные учения, которые были осуждены в Пхеньяне.

Иван Юрьев