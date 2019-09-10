КНДР запустила неопознанные снаряды в Японское море

Военные Южной Кореи заметили запуск неизвестного назначения ракет со стороны КНДР. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Специалисты Объединенного комитета начальников штаба Южной Кореи отметили, что, судя по траектории полета неопознанных объектов, запуск был совершен с запада Северной Кореи по направлению к Японскому морю.

Никакой другой информацией военные пока не располагают. В штабах объявлен режим повышенной боевой готовности, ситуация находится на контроле спецслужб.

Напомним, что некоторое время назад глава Министерства обороны Японии Такэси Ивая заявил, что власти КНДР проводят испытания трех новых баллистических ракет. По словам министра, летом этого года были замечены тестовые запуски боевых орудий малой дальности.

В самом же Пхеньяне утверждают, что на августовских учениях военные КНДР успешно протестировали новую систему пуска сверхкрупных ракет.

Екатерина Цой