Комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан разработал проект изменений в закон «Об организации и поддержке учреждений культуры и искусства в Приморском крае», сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Как сообщил председатель комитета Игорь Чемерис, законопроект подготовлен в целях продвижения и популяризации книги, чтения у жителей Приморского края, формирования читательской культуры у молодого поколения.



«Предлагается наделить департамент культуры полномочием по развитию книжной отрасли на территории Приморского края. Принятие закона будет способствовать улучшению состояния отрасли, и, возможно, потребует в 2020 году финансирования мероприятий, в том числе книжных выставок в рамках государственной программы «Развитие культуры в Приморском крае на 2013-2021», - сказал Игорь Чемерис.



Как отметил Игорь Чемерис, в Приморье не принята отдельная региональная программа по данному направлению. В то же время Указом Президента России Владимира Путина определены задачи государственной культурной политики, к одной из которой относится сохранение и развитие единого культурного пространства России, в том числе путем развития книгоиздания и книгораспространения, совершенствования инфраструктуры чтения. Распоряжением правительства Российской Федерации определены цели, задачи и приоритетные направления ее реализации, которые направлены, в том числе на поддержку развития организаций в сфере книготорговли и распространения печатных средств массовой информации.



«В Москве проводятся очень красивые книжные ярмарки, на которых писатели, поэты проводят встречи с читателями, проходит много интересных мероприятий, представлены книжные новинки. Возможность проводить такие выставки во Владивостоке обсуждается уже несколько лет. Считаю, что законопроект с точки зрения популяризации чтения будет иметь большое значение», - сказал Игорь Чемерис.

Дмитрий Санников