Новости
Миллениалы оказались в группе риска из-за коронавируса
2 Май 2020, 20:15
Малый бизнес гибнет в России
2 Май 2020, 19:45
Стало известно, сколько детей умерло от коронавируса в России
2 Май 2020, 19:15
Опять антирекорд: в РФ подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19
2 Май 2020, 18:45
Книжным магазинам могут разрешить работать уже в мае
2 Май 2020, 18:15
Срок окончания эпидемии коронавируса в России продлили
2 Май 2020, 17:45
В Приморье сгорел маршрутный автобус
2 Май 2020, 17:15
СК возбудил уголовное дело по факту возгорания плавбазы в Находке
2 Май 2020, 16:45
Книжным магазинам могут разрешить работать уже в мае
Об этом просит Минкомсвязи
Уже в мае-июне в России могут заработать книжные магазины, сообщает ИА DEITA.RU.
Это произойдет, если правительство прислушается к аргументам, которые подготовили эксперты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Такие послабления должны войти в программу отмены ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавирусной инфекции нового типа, пишут «Известия».
Факт отправки в правительство письма с предложением подтвердил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, за последние два месяца издатели потеряли около 1 миллиарда рублей, а убытки книжных магазинов оказались втрое больше. Такие сведения предоставил Российский книжный союз. Если к лету книжные магазины не откроются для покупателей, отрасль потеряет еще больше.
Решение на высшем уровне, согласно источникам издания, пока не принято.