Книжным магазинам могут разрешить работать уже в мае

Уже в мае-июне в России могут заработать книжные магазины, сообщает ИА DEITA.RU.

Это произойдет, если правительство прислушается к аргументам, которые подготовили эксперты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Такие послабления должны войти в программу отмены ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавирусной инфекции нового типа, пишут «Известия».

Факт отправки в правительство письма с предложением подтвердил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, за последние два месяца издатели потеряли около 1 миллиарда рублей, а убытки книжных магазинов оказались втрое больше. Такие сведения предоставил Российский книжный союз. Если к лету книжные магазины не откроются для покупателей, отрасль потеряет еще больше.

Решение на высшем уровне, согласно источникам издания, пока не принято.