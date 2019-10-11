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Коды столичных домофонов и замков утекли в Сеть

домофон, подъезд, дом,

В Интернете появилась база с кодами замков и домофонов московских подъездов, сообщает DEITA.RU.

Всего кодов в базе насчитывается около 75 тысяч. Как пишут «Известия», на одном из интернет-ресурсов скачать ее можно свободно и бесплатно. В числе кодов имеются цифровые ключи от подъездов в Москве и некоторых городах Подмосковья. В ней присутствуют как трехзначные коды механических замков, так и более сложные - от домофонов.

Ценность базы кодов замков и домофонов весьма велика. Криминальные личности, пользуясь ей, смогут совершать кражи вещей из подъездов. Пригодится она курьерским службам и службам доставки, расклейщикам объявлений, торговцам-поквартирникам, разного рода сектантам и агитаторам. Делают с ее помощью и другой бизнес – изготавливают ключи для домофонов и замков, в том числе и универсальные «вездеходы».

Как ни странно, код от домофона или автоматического замка не является информацией, защиту которой обеспечивает закон. Если эта база не содержит в себе персональных данных жильцов, информации, составляющей служебную, банковскую или государственную тайну, то формально ничего противозаконного в ее составлении и распространении нет.

Дмитрий Санников

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