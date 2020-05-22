Коек больше нет: камчатские больницы заполнены больными коронавирусом

Для зараженных коронавирусом на Камчатке закончились койки в больницах, сообщает ИА DEITA.RU.

«Основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся – это заполняемость коек. И сегодня заняты уже почти все места в наших учреждениях. Поэтому начали возить больных в Военно-морской госпиталь, пока в старое здание, так как в новом медцентре еще идет наладка оборудования», - приводит «КамИНФОРМ» слова врио губернатора Владимира Солодова.

Ситуацию с нехваткой койко-мест для жителей Камчатки, инфицированных коронавирусом, поможет решить многофункциональный инфекционный госпиталь, разворачиваемый на базе 2 городской больницы Петропавловска-Камчатского. Планируется, что его развернут уже сегодня, 22 мая.

Между тем, сообщениями о вспышке коронавирусной инфекции на станции скорой помощи заинтересовалась прокуратура Камчатского края. Накануне в региональных СМИ прошла информация о том, что якобы инфицировано уже более 50 сотрудников скорой: врачей, фельдшеров, водителей. «Вспышечный очаг» признала министр здравоохранения края Елена Сорокина. Правда, по ее данным, лабораторно подтвержденных случаев коронавируса на станции пока только 15. Как отмечается в сообщении прокуратуры, организована проверка по информации в сети Интернет о массовом заболевании работников скорой помощи коронавирусной инфекцией и нарушении их трудовых прав.