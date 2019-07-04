Каждому восьмому россиянину нельзя пить кофе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Кофейный вопрос исследовали ученые в медико-генетическом центре Genotek, и вот, к чему они пришли.

У некоторых россиян есть определенные мутации, которые вызывают тревогу и панику в случае употребления человеком кофе. Такая особенность есть у каждого восьмого, и вызвана она геном ADORA2A.

Гражданам, знающим за собой подобную реакцию на бодрящий американо или латте рекомендуется употреблять их понемногу, учитывая особенности метаболизма.

При этом ученые, исследовавшие влияние употребления кофе на работу сердца у людей с аритмией, пришли к выводу, что выпиваемые ими в день три чашки кофе снижают риск развития инфарктов и ряда других болезней. Но и здесь есть группа ученых, не согласных с заявлением – доказательств и исследований для подтверждения закономерности недостаточно, говорят они.

Ученые Genotek считают, что ген PDSS2 определяет, сколько кофе надо человеку для появления бодрящего эффекта или для появления чувствительности к горькому вкусу кофе.

Анастасия Туркова