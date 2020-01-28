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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Когда будет готова вакцина от коронавируса, сказали ученые

вакцина

Российские специалисты уже занимаются решением вопроса, сообщает DEITA.RU.

Российские ученые приступили к разработке вакцины от коронавируса, который начал распространяться по миру в декабре 2019 года. О том, что вакцины находятся на этапе разработки, сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на СО РАН «Наука в Сибири».

Сообщается, что ученые из Новосибирска заняты разработкой сразу двух вакцин. Их испытания запланированы на июнь этого года. Также ученые создали специальные наборы для диагностики нового коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что заболевшими новым типом вируса стало 2800 человек. Случаи регистрируются в Китае, Южной Корее, Японии, Таиланде, США, Австралии, Франции и других странах. В Росси пока не зафиксировано ни одного подтвержденного случая.

Елена Миронова

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