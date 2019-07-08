Стало известно, как скоро может начать дешеветь американская валюта, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Saxo Bank выпустил прогноз дальнейшей стоимости доллара во втором полугодии текущего года. Согласно расчётам аналитиков банка, в ближайшие месяц в США возможна мягкая рецессия, которая может привести к удешевлению доллара.

По этой причине Федеральная резервная система Америки начнёт политику резкого ослабления доллара, уверены в Saxo Bank. На грядущее ослабление американской валюты указывает изменившаяся риторика ФРС.

По мнению аналитиков, в США взят курс на снижение ставок. Аналитики уверены, что это произойдет дважды — в июле и сентябре. Причиной рецессии может стать огромный госдолг, превысивший 22 триллиона долларов, триллионный дефицит бюджета, вызванный резким увеличением расходов на обслуживание задолженности и плюс к этому торговая война с Китаем.

Дмитрий Шевченко

