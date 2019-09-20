Когда и где ГИБДД не останавливает водителей

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Бывалые водители назвали места и условия, где и когда не стоит ждать ДПС, сообщает DEITA.RU.

Наверняка хотя бы раз каждый из водителей задумывался о том, каким образом гаишник будет проверять его документы в ливень или снегопад. На самом деле, как показывает практика, в период резкого ухудшения погодных условий инспекторы стараются не останавливать водителей без крайней необходимости.

В проливной дождь это делать неудобно и мокро, а в условиях густого снега любая остановка может помешать водителю продолжить свой путь. Однако, это не значит, что как только за окно портится погода, нужно тут же выезжать на дорогу и смело нарушать правила. Нет. Речь идёт о том, что гаишники тоже люди и стараются входить в положение водителей, за что все должны быть им чуточку благодарны.

Что же касается мест, то исправно исполняющие свои обязанности гаишники не будут вставать на опасных и аварийных участках дорог. Они могут встать прямо за ними, но не в непосредственном месте повышенной опасности.

Инспекторы ГИБДД также стараются избегать железнодорожных переездов, резких спусков или подъёмов. Однако стоит помнить, что и в этом случае они делают это из соображений безопасности, чтобы не мешать людям спокойно контролировать вождение автомобиля на опасном участке дороги.

Дмитрий Шевченко

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