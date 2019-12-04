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4 Декабрь 2019, 11:36

Когда Медведев подпишет: автомобилистов пугают штрафами за гараж

автомобиль, руль, авто, машина

Автолюбителей пугают новыми штрафами. В мессенджерах прошла информация о том, что за распитие спиртных напитков в гаражах инспекторы Госавтоинспекции начнут штрафовать водителей, сообщает DEITA.RU.

В редакцию обратился читатель, рассказав, что во многих автомобильных группах WhatsApp появились сообщения о новом распоряжении руководства ГИБДД, которое якобы требует допускать сотрудников Госавтоинспекции на территорию гаражных кооперативов и парковок. Это необходимо, чтобы стражи порядка могли убедиться, что владельцы гаражей не пьют рядом со своими автомобилями, а значит – не имеют возможности отправиться в путь в нетрезвом виде.

В сообщении рассылки отмечается, что документ вступил в силу после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев его подпишет.

Примечательно, что поиск источника данной информации привел на сайт panorama.pub. Статья называется «ГИБДД планирует ввести штрафы за распитие спиртных напитков в гаражах», а самом конце текста маленькими буквами, почти сливающимися с текстом экрана подписано: «Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

В связи с этим можно сделать вывод, что возможно когда-нибудь стражей порядка и пустят в гаражи, но не сейчас.

Екатерина Брязгунова

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