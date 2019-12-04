Новости
Мост рухнул под тяжестью большегруза
4 Декабрь 2019, 15:33
Интернет проведут в сельские школы Уссурийска
4 Декабрь 2019, 15:27
Новой выплатой для детей, не посещающих детский сад, активно пользуются на Сахалине
4 Декабрь 2019, 15:25
Мошенник обманул автопокупателей почти на 3 миллиона
4 Декабрь 2019, 15:19
Хабаровские энергетики вновь трудятся в режиме повышенной готовности
4 Декабрь 2019, 15:18
В следующем году начнется реконструкция дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск
4 Декабрь 2019, 15:03
Смерть на охоте отправила трех полицейских за решетку
4 Декабрь 2019, 15:00
Люди могут остаться без электричества: шторм идет на Приморье
4 Декабрь 2019, 14:46
Когда Медведев подпишет: автомобилистов пугают штрафами за гараж
Автолюбителей пугают новыми штрафами. В мессенджерах прошла информация о том, что за распитие спиртных напитков в гаражах инспекторы Госавтоинспекции начнут штрафовать водителей, сообщает DEITA.RU.
В редакцию обратился читатель, рассказав, что во многих автомобильных группах WhatsApp появились сообщения о новом распоряжении руководства ГИБДД, которое якобы требует допускать сотрудников Госавтоинспекции на территорию гаражных кооперативов и парковок. Это необходимо, чтобы стражи порядка могли убедиться, что владельцы гаражей не пьют рядом со своими автомобилями, а значит – не имеют возможности отправиться в путь в нетрезвом виде.
В сообщении рассылки отмечается, что документ вступил в силу после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев его подпишет.
Примечательно, что поиск источника данной информации привел на сайт panorama.pub. Статья называется «ГИБДД планирует ввести штрафы за распитие спиртных напитков в гаражах», а самом конце текста маленькими буквами, почти сливающимися с текстом экрана подписано: «Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».
В связи с этим можно сделать вывод, что возможно когда-нибудь стражей порядка и пустят в гаражи, но не сейчас.
Екатерина Брязгунова